Minder overlast jeugd Geldrop-Mierlo

In 2016 waren er nog 195 meldingen van overlast door jeugd, in 2017 was het aantal 160 en in 2018 is het cijfer teruggelopen tot 92. Na die meldingen zijn 44 jongeren in het vorige jaar naar bureau Halt verwezen. Dat blijkt uit de rapportage over de laatste vier maanden van de veiligheidscijfers voor de gemeente. Bij de rapportage vermelden burgemeester en wethouders dat Geldrop-Mierlo volgens de de Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad veiliger is geworden.