Minderjarige met vlindermes op zak betrapt in Mierlo

DIAMANTEN PAAR Diamanten paar Leenders in Gerwen 'winkelt mooi samen hinne’

8 februari Het is gezellig bij Mia en Noud Leenders. De koffie staat klaar en er is zelfgemaakte advocaattaart. Een liefhebberij van Mia. Bakken, koken, wecken, zult maken: ,,Als ze vroeger recepten voorlazen op de radio, schreef ik ze op. In het weekend mocht ik ze uitproberen. Als ik niks omhanden heb, sta ik aan het aanrecht.” ,,Daar heeft ze nou een mooi pensioentje van”, lacht Noud.