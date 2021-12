Mindervaliden kunnen bij hun woonadres elektrische auto opladen in Geldrop-Mierlo

,,Mindervaliden moeten hun elektrische auto dicht bij huis op kunnen laden”, aldus fractievoorzitter Frans Stravers (DGG). ,,Als ze geen eigen oprit hebben, moeten ze een ontheffing kunnen krijgen zodat ze hun eigen laadpaal kunnen gebruiken. Dat kan door die paal te plaatsen bij hun invalidenparkeerplaats met kenteken, maar ook eventueel door de kabel over de stoep bij hun woonadres te leggen. Dat moet dan wel op een veilige manier. Daar zijn mogelijkheden voor, zoals een kabelgoot tussen de stoeptegels of een hengel.”

Laadpalenplan

In de gemeente Geldrop-Mierlo is het verboden om een kabel over de stoep te leggen om een elektrische auto op te laden. Het gevaar om erover te struikelen is te groot. Om het elektrisch rijden toch te stimuleren, heeft wethouder van de Laar een laadpalenplan opgesteld. Daarin wordt het voor iedereen mogelijk om binnen 300 meter van het woonadres hun elektrische auto op te laden.

,,Dat is voor mindervaliden veel te ver”, weet Stravers. ,,Iemand is pas mindervalide als hij minder dan 50 meter kan lopen.”

Kabelgoot

Richard van de Burgt van de PvdA haakte erop in en stelde voor om die veilige manier, zoals een kabelgoot, voor iedere inwoner mogelijk te maken. ,,Er worden nu al veel kabels over de stoep gelegd”, zegt hij. ,,Het is beter om met de inwoners mee te denken dan om de kont tegen de krib te gooien door het te verbieden.”

De wethouder griezelde bijna zichtbaar bij het idee dat inwoners op eigen houtje de stoep gaan openbreken om de kabel ondergronds of tussen stoeptegels te leggen. Dat kon op begrip rekenen van de partijen. ,,Er zit van alles onder de grond dat beschadigd kan worden”, bevestigde Stravers.

Wethouder overstag

De wethouder protesteerde nog even door aan te geven dat er in Brabant nou eenmaal geen kabels over de stoep mogen lopen, maar ging wat de mindervalide mensen betreft overstag. En misschien als de proef slaagt, kan de kabelgoot ook voor andere inwoners worden toegestaan. ,,Maar eerst op deze kleine schaal”, eiste Van de Laar. Daar was de hele raad het mee eens.

Het voorstel van de VVD, GroenLinks, D66 en PvdA om ook laadpunten voor scooters en fietsen in het plan op te nemen, werd door een aantal partijen als overbodig ervaren. De meeste bezitters laden thuis op en de actieradius is over het algemeen groot genoeg. Van de Laar zei toe dat er gaat worden bekeken of er, naast de bestaande vijf laadpalen, bij toeristische trekpleisters of in het centrum een extra laadpunt nodig is. ,,Een stopcontact kan al voldoende zijn.”