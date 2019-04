Minister wijst klacht Sinti Nuenen af

Man uit Geldrop zet tijdens onkruid wegbranden deel van zijn voortuin in brand

1 april GELDROP - De bewoner van een woning aan de Nimrodel in Geldrop heeft maandagmiddag even niet goed opgelet toen hij besloot het onkruid van zijn oprit weg te branden: toen bij bezig was zette hij per ongeluk zijn volledige coniferenhaag in brand.