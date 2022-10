Minstens twee luiers nodig voor Horrornacht Mierlo

MIERLO - In de schemering over een smalle weg tussen in nevelen gehulde weilanden rijden, was al spooky. Ergens loeide een koe en er kwamen hoorns boven de nevelen uit. En toen moest Horrornacht Mierlo nog beginnen voor de 500 deelnemers.

Langs bospaden met kuilen en griezelig uitstekende boomwortels en takken hadden zich 13 acts geïnstalleerd in de bossen bij Camping de Spring. In het duister klonk eerst een vriendelijk, maar plechtig muziekje en er scheen helder licht tussen de boomtakken. En daardoor lieten deelnemers zich lokken om vervolgens in een griezelige situatie te belanden met angstaanjagende muziek.

Reuring

,,Het thema is dit jaar ‘Sprookjes’”, vertelt Hans Klink van Stichting Horrornacht Mierlo. ,,De acts zijn dit keer niet alleen griezelig, ook mooi.” Sinds april is de organisatie al bezig met het verzamelen van acts en andere voorbereidingen. ,,We doen het om reuring in het dorp te krijgen”, aldus Klink. ,,De bezoekers komen van heinde en verre. Er zijn bijvoorbeeld groepen uit Utrecht en Maastricht. Hoewel de horrornacht vanwege corona drie jaar is uitgesteld, is het publiek ons gelukkig niet vergeten.”

De beveiligers liepen als eerste de route. ,,Het is gelukt om ons te laten schrikken”, vertelt een van hen. ,,Bij het vennetje kwam ineens iets ondefinieerbaars tevoorschijn. Ik schrok me rot.”

Een groep van negen jongens uit Gemert kwamen een kwartier later uit de bossen. Hoedenmaakster Rachel Zeelen en Haas Remco Scheltens uit Alice in Wonderland hadden niet veel hoeven doen om hen angst aan te jagen.

Een akelige lach waar de rillingen van over de rug liepen was genoeg om de jongens opnieuw de donkere bossen in te jagen op weg naar een griezelig kasteel. Daarna ging het door naar de boze wolf die op Roodkapje zat te wachten.

Quote Hij gooide met ledematen en brulde als een dolle Floris, Deelnemer Horrornacht

,,En die was echt boos”, aldus Floris (14) uit Gemert. ,,Hij gooide met ledematen en brulde als een dolle.” Maar de haren van de jongens waren echt overeind gaan staan van de babygeluiden en de langgerekte schaduwen van bomen die te dik waren om te zien of er iemand achter verstopt zat. ,,Je hebt minstens twee luiers nodig.”

Natuurlijk hadden ze niet gegild, daar zijn ze te stoer voor. Organisator Dirk Vermulst weet beter. ,,Ik zat verstopt op een rustige plek in het bos en dat is genieten. Het gegil en het gedoe, daar doe ik het voor.”

Een nieuwe groep gaat intussen op weg. ,,Nee, ik heb er geen zin in”, zegt een vrouw die bij voorbaat al wit om de neus ziet en helemaal achteraan loopt. Maar haar groepsgenoten beginnen met ferme pas aan de 4,5 km lange griezeltocht.