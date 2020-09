Miranda Verdouw wil Geldrop-Mierlo's ‘wethouder van gezamenlijkheid’ worden

GELDROP-MIERLO - Oppositiepartij Samen in de Geldrop-Mierlose gemeenteraad schuift opnieuw Miranda Verdouw naar voor als fractievoorzitter (per direct), lijsttrekker (voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022) én wethouderskandidaat.

Samen denkt met Verdouw als boegbeeld de meeste stemmen te kunnen halen: ,,Mijn kop hangt nu eenmaal aan deze partij. En ik wil gewoon heel graag terugkomen als wethouder", zegt Verdouw. ,,Niet omdat Samen zulke andere dingen wil, maar wel omdat we het anders willen doen. In grote lijnen willen we in deze raad hetzelfde, laten we dan ook breed samenwerken.”

Miranda Verdouw was van 2014-2018 ook al wethouder. Eerst voor de SP, maar na een conflict met het landelijk bestuur met de door haarzelf opgerichte partij Samen. In 2018 haalde die partij 2 zetels en kwam Samen in de oppositie terecht. Aanvankelijk met Verdouw als fractieleider. Maar na enkele maanden nam fractiegenoot Maurits Habraken dat over.

Volgens Verdouw is de Geldrop-Mierlose raad na een periode van brede samenwerking weer terug bij af. Dat wil zeggen: het zijn de politieke machtsblokken DPM (Mierlo), DGG (Geldrop) en CDA die als coalitiepartijen de macht naar zich toetrekken en buiten de raad om beslissingen 'dichttimmeren'. ,,Geen wonder dat GroenLinks uit de coalitie gestapt is. Zonder hen hebben die drie partijen ook een meerderheid. En zoals hier nu weer politiek bedreven wordt zit je dan op de schopstoel.”

Onlangs maakte GroenLinks-wethouder Rob van Otterdijk bekend dat hij brak met zijn fractie. Vervolgens maakte de fractie bekend te breken met de coalitie. De fractie wilde af van het coalitie-keurslijf waarin volgens hen het samenwerken met de oppositie niet op prijs gesteld wordt.

Volgens Verdouw veroorzaakt het gedrag van de drie coalitiepartijen een politieke scheiding die er niet zou hoeven zijn: ,,Over belangrijke onderwerpen zijn we het hier in grote lijnen wel eens. Waarom wordt niet meer gebruik gemaakt van die eensgezindheid? Waarom luisteren we gewoon niet effe beter naar elkaar. In de vorige periode kon dat wel. En daar was iedereen blij mee.”

De aankondiging van het lijsttrekkersschap van Verdouw is vroeg. Maar Samen wilde als nieuwe partij die op zoek is naar nieuwe mensen duidelijkheid in een vroeg stadium. Bij het profileren van Miranda Verdouw past ook het fractievoorzitterschap. Verdouw zag daar eerder onder meer vanaf omdat ze het door privé-omstandigheden te druk had. ,,Nu heb ik weer meer ruimte. En bovendien heeft Maurits aangegeven dat hij zich liever op zijn eigen onderwerpen wil focussen. Hij blijft natuurlijk mijn rechterhand".