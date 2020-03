Misdrijf bij dode vrouw op recreatiepark Mierlo staat niet volledig vast, verdachte blijft wel in de cel

Flatbewo­ner (61) aangehou­den van gevaarlij­ke kwekerij in Geldrop: lampen vlogen bijna in brand

19:01 GELDROP - Een 61-jarige bewoner is aangehouden in zijn flat waar dinsdagmiddag een hennepkwekerij is ontdekt aan de Admiraal Byrdstraat. Het was zeer brandgevaarlijk in de woning, er waren zelfs al lampen doorgebrand.