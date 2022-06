Moederschap en schilderen niet los van elkaar te zien voor Els Coppens, drie vriendinnen presenteren in Nuenen dichtbundel over de vrouw

NUENEN - Met de Bijbelse Maria als inspiratiebron schilderde Els Coppens vijftig werken over de levenscyclus van de alledaagse vrouw. Rennie van Windt en de Nuenense Helma Michielsen schreven gedichten bij de werken. Schilderijen en gedichten vormen samen een bundel; ‘Vrouw in meervoud’.

Maandag was de boekpresentatie in de Regenboogkerk in Nuenen. De drie vrouwen kennen elkaar van het Deurnes literair café uit de jaren 80 en werden vriendinnen.

Quote Ik noem mezelf moeder­schil­de­res, dat is voor mij niet los van elkaar te zien Els Coppens

Coppens uit Vlierden, uit de bekende kunstzinnige familie, heeft altijd geschilderd. Themaschilderijen noemt ze haar werken en ‘de vrouw, de moeder’ is dat thema. ,,Ik noem mezelf moederschilderes, dat is voor mij niet los van elkaar te zien. Ik ervaar innerlijk geluk vanwege het moederschap.’’

Zo geïnspireerd

Michielsen zou een lezing over Coppens geven en raakte bij haar research zo geïnspireerd door de werkjes in ‘huiskamerformaat’ (70 x 30 centimeteer) dat ze er poëzie bij wilde schrijven. Van Windt werd uitgenodigd om ook gedichten aan te dragen. Zelf schreef Coppens haiku’s bij haar werk, drieregelige gedichten in een cadans van 5-7-5 lettergrepen.

Tijdens de presentatie werden enkele werken getoond terwijl de daarbij horende teksten door de dames prachtig werden voorgedragen. Afhankelijk van het onderwerp sterk en krachtig of juist zacht en kwetsbaar.

Quote We hebben er intensief aan gewerkt. Alles samen is het zo passend Els Coppens

Dominee Ada Rebel uit Nuenen verzorgde een lezing over Maria. Haar woorden werden versterkt door foto’s van beeltenissen van Maria in musea en kerken, gemaakt door Coppens. ,,We hebben er intensief aan gewerkt. Alles samen is het zo passend. Het voelt als een symbiose’’, besloot zij de avond. ,,Het is rond.’’

De bundel is voor 20 euro te koop bij museum Vincentre of via helmamichielsen@icloud.com.