Mogelijk gesubsidieerde graffiti op Geldropse viaductwanden

De mogelijkheid om voor beide projecten via de Brainportorganisatie subsidie binnen te halen, diende zich aan omdat het rijk geld beschikbaar heeft gesteld voor het verbeteren van het vestigingsklimaat in Zuidoost-Brabant. Het belang daarvan is groot voor de economische ontwikkeling van heel Nederland.

In totaal 5 miljoen euro stelt het rijk -via Brainport- beschikbaar voor projecten die de regio aantrekkelijker maken voor kenniswerkers én voor alle andere inwoners. En die er voor zorgen dat die groepen meer met elkaar verbonden raken. Rond de jaarwisseling neemt de Brainportorganisatie een besluit over de verdeling van het geld.

Projecten met sport en cultuur

Het bedrag van 5 miljoen euro wordt verdeeld in vier keer 1,25 miljoen euro voor projecten in de subregio's Kempen, Peel, A2 gemeenten en stedelijk gebied. Het gaat vooral om evenementen en projecten op het gebied van sport en cultuur. Een van de subsidievoorwaarden is wel dat er tegenover het Brainportbedrag minstens eenzelfde bedrag aan co-financiering (door gemeenten, andere subsidieverstrekkers, bedrijfsleven of organisaties) staat.

Vincentre en De Braak

Geldrop-Mierlo maakt deel uit van de subregio stedelijk gebied. De gemeenten in dit gebied hebben 3 projecten geselecteerd: uitbreiding van Vincentre in Nuenen (435.000 euro subsidie nodig), investering in sport- en beleefcampus De Braak in Helmond (1 ton subsidie) en een fiets-kunstroute door 6 gemeenten, waarvan Geldrop-Mierlo er één is (7,15 ton subsidie).

De route zou deels over bestaande fietspaden voeren, maar moet wel worden uitgebreid en bewegwijzerd om allerlei kunst en cultuur-elementen in de regio te verbinden. Een aantal van die elementen moeten nodig gerestaureerd worden, zoals het kasteelpark in Geldrop. Delen van de route zouden bovendien verfraaid moeten worden, zoals de twee Geldropse fietstunnels (onder de Dommeldalseweg en de Laan der 4 Heemskinderen) en de A67-onderdoorgang in Geldrop bij McDonald's.

‘Ons project is meest krachtig’