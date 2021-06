Mogelijk nog maar 1 keer per maand grijze kliko aan de weg in Geldrop-Mierlo

GELDROP-MIERLO - Meer afval scheiden, minder restafval. Dat is al jaren de bedoeling, maar de laatste tijd stagneert het. In Geldrop-Mierlo praat de politiek er volgende week over wat er aan gedaan kan worden. Nog maar één keer per maand het restafval ophalen is een reële optie.

Eigenlijk was het de bedoeling dat inwoners van Geldrop en Mierlo in 2020 nog maar 100 kilo restafval per jaar zouden weggooien. Maar dat is mislukt. Niet alleen in Geldrop-Mierlo trouwens, maar bijna overal. In Geldrop-Mierlo zit het gemiddelde per inwoner nu op 151 kilo per jaar. Daarmee doet de gemeente het nog wel beter dan bijvoorbeeld Valkenswaard en Eindhoven (met wie wordt samengewerkt in afvalbedrijf Cure), maar weer minder goed dan buurgemeenten Heeze-Leende en Nuenen. En in die laatste twee gemeenten is al ingevoerd dat het restafval nog maar eens in de vier weken wordt opgehaald.

Onder de 100 kilo afval per inwoner in 2025

Er wordt steeds per vier jaar een gemeentelijk afvalplan gemaakt. Dat voor de periode 2022-2025 is in concept klaar. De gemeenteraad moet het nog bespreken en goedkeuren. In dat plan is de ambitie van 100 kilo per inwoner opnieuw het doel. Sterker nog: in 2025 moet het gemiddelde ónder de 100 kilo zitten.

In het plan wordt het minder vaak ophalen van restafval nadrukkelijk als zinvolle maatregel genoemd. Uit onderzoek blijkt ook dat slechts 7 procent van de Geldrop-Mierlose huishoudens het restafval iedere twee weken aan de straat zet. Maar daarnaast moet wel verder uitgewerkt worden hoe het scheiden van afval beter kan. Restafval is het afval dat overblijft nadat herbruikbaar afval er uit gehaald is.

Meer compostcontainers

Plastic, blik en drinkverpakkingen (PBD) , groenafval (GFT), oud papier en karton worden allemaal al apart opgehaald in Geldrop-Mierlo. En die afvalstromen worden niet groter, terwijl dat dus wel nodig is wil Geldrop-Mierlo die 100 kilo per inwoner ooit gaan halen. Meer compostcontainers verstrekken via de gemeente zou mogelijk helpen. Daarmee kan GFT-afval omgezet worden in compost. Voedselverspilling tegengaan en verpakkingsvrij winkelen zijn andere oplossingen. Maar hoe dat bewerkstelligd moeten worden, moet nog verder worden uitgewerkt.

Het afvalplan wordt woensdag 23 juni besproken.

