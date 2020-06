Mogelijk toch kermis in Geldrop en Mierlo

Met de voorlopig laatste persconferentie over de corona-maatregelen zette premier Rutte woensdag ineens de deur voor veel kermissen weer open. Bijvoorbeeld voor die in Geldrop en Mierlo. Hier is het Nikkie van der Kaaden van NvdK Events die de kermissen organiseert. Ze is sinds de persconferentie al doorlopend in overleg met exploitanten die allemaal erg opgelucht zijn.

‘Hele klus’

,,Maar het zal nog een hele klus worden", zegt Van der Kaaden. ,,Natuurlijk: tot 18 jaar geldt die 1,5 meter niet. Maar daar boven wel. We moeten echt nog een heel plan de campagne maken over hoe we dat waar kunnen maken en kunnen handhaven".

Ook is nog niet duidelijk of alle exploitanten wel inschrijven voor de twee middelgrote kermissen in Geldrop-Mierlo. ,,Stel dat veel andere gemeenten toch geen vergunning willen geven. Komen ze dat wel alleen voor deze kermissen? En misschien zijn er ondertussen ook al wel kermisexploitanten failliet gegaan", aldus Van der Kaaden.

Nog een hindernis

In Geldrop is er nog een andere hindernis: de Heuvel, waar de kermis normaal gesproken zou plaatsvinden, ligt helemaal open. De herinrichting van dit deel van het centrum zou eigenlijk pas na de kermis plaatsvinden, maar is naar voren gehaald toen de corona-uitbraak een streep door de kermis leek te halen. Volgens Van der Kaaden is het parkeerterrein de Meent geen alternatief: ,,We hebben wel een paar andere terreinen in gedachten, maar daarover moeten we het ook nog hebben met de gemeente". Kortom: er komen nog weken vol overleg aan. ,,Maar de vergunning-aanvraag komt er aan en het gaat allemaal lukken".