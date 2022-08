Molen De Roosdonck in Nuenen draait weer in volle glorie

NUENEN- Na twee renovaties draait windmolen De Roosdonck in Nuenen als nieuw. Afgelopen zaterdag was de officiële heropening.

In 1884, het jaar waarin de bouw van De Roosdonck werd afgerond, woonde Vincent van Gogh in Nuenen. Zijn tekeningen van de molen maakten deze wereldberoemd. Het is een van Van Goghmonument en trekt veel bezoekersn. Tijdens Glow vorig jaar wandelen circa 25.000 kijkers langs de 63 verlichte zonnebloemen in het tarweveld naast de molen.

De afgelopen jaren zijn twee renovaties uitgevoerd. In 2019 is het complete staartwerk vernieuwd en eerder dit jaar werden de wieken gerestaureerd en is het wiekenkruis vernieuwd. de heropening werd feestelijk gevierd. Een plechtig tintje kwam van Gerard Sturkenboom van Molenstichting Noord-Brabant, tevens molenaar van molen Sint Victor in Heeze en van Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen. Zij benadrukten hoe bijzonder De Roosdonck is en prezen de oorspronkelijkheid en Brabantse kenmerken in kleurstelling en onderhoud. Zij menen dat heel Nederland trots op de molen mag zijn.

Beste onderhoud is molen laten draaien en malen

Eigenaar Hennie Merks verhaalt over de geschiedenis van de molen. Hoe hij deze in 1995 terugkocht van de gemeente nadat zijn vader 25 jaar eerder het molenaar zijn had moeten opgeven. Hij maakte met zichzelf de afspraak de molen terug in bedrijf te brengen. ,,Ik heb beloofd de molen te onderhouden. Het beste onderhoud is de molen laten draaien en malen. En kijk, wat zou ons vader trots zijn geweest. Hier staat de molen nu zoals Van Gogh hem in zijn tijd gezien heeft.”

Helemaal boven in de molen hangen twee lappen varkensreuzel van de slager uit Lieshout. ,,Om de wiekenas mee te smeren” legt Molenaar Mario Collombon uit hoog boven de drukte van de opening. Als jochie kreeg hij een muziekmolentje cadeau. ,,Toen is het toegeslagen. Mijn vader vond het niet erg om een stukje te rijden dus we gingen overal molens kijken”. Hij haalde in 1997 zijn molenaarsdiploma en was toen de jongste molenaar van Nederland en nu al 28 jaar molenaar op De Roosdonck.

Mindere dagen in de winter voor onderhoudsklussen

In de molen zijn verveelt nooit. ,,Er zijn wel mindere dagen in de winter als het mistig is en windstil maar dan doe ik onderhoudsklussen.” De stenen, gietijzeren wiekenas, spil en vele vloerdelen dateren uit 1884. ,,Vooral onderdelen aan de binnenkant zijn oud en origineel maar ik ben blij met de renovaties. Het is gelijk grondig aangepakt, we kunnen weer jaren vooruit.”