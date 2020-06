‘Molen 't Nupke in Geldrop wordt een veredelde tuinkabouter’

Dode molen

Tullemans vreest dat de gemeente op een gegeven moment overgaat tot het plaatsen van een motor, zodat voor het oog de wieken blijven draaien. ,,Geen enkele molenaar wil werken in een dode molen en daarmee wordt het beroep molenaar bedreigd.” De molenaars hebben nog een rechtszaak tegen de gemeente lopen over het te bouwen appartementencomplex Entrada, aan de Laarstraat. ,,De hoorzitting is afgelast vanwege het coranavirus en er komt een schriftelijke uitspraak. Mocht die uitspraak negatief zijn, dan gaan we naar de Raad van State.”

'Niet doorslaan’

De gemeente heeft vergevorderde plannen om ’t Nupke en de Mierlose molen door de gemeente worden over te dragen aan Molenstichting Geldrop-Mierlo. ,,De stichting heeft meer mogelijkheden om subsidie aan te vragen bij het rijk”, vertelde Marc Jeucken tijdens de commissievergadering van 2 juni. Hij wil ’t Nupke beschermen, maar niet ten koste van alles. ,,We moeten er niet in doorslaan. Molenaar is vrijwilligerswerk, er staan geen banen op de tocht. Een bedrijf op het industrieterrein dat wil uitbreiden, is ook van belang.”