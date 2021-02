Molen ’t Nupke ontwiekt met groot materieel

GELDROP - Plaatsvervangend hoogtevrees kregen de toeschouwers toen donderdag de wieken van molen ’t Nupke in Geldrop werden verwijderd. Een 40 meter hoge kraan deed het werk, maar er was mankracht nodig om de kabel van de kraan aan de wieken vast te maken.

,,Hij zal toch niet uit dat raam klimmen?’’ vroegen de toeschouwers zich af toen er een man verscheen bij het raam in de kap van de molen waaruit een dunnen loopplank stak. Maar het gebeurde wel. Via de loopplank kon de man, die gezekerd was, bij de as van de molen om de stalen wiggen los te slaan.

Stalen kruis

Het hekwerk was al verwijderd van de wieken, zodat alleen nog een kruis van stalen balken aan de molen zat. De twee stalen balken van 25 meter lang werden één voor één uit de as getild door de kraan, onder het toeziend oog van molenaars uit de hele omgeving. Met een vrachtwagen werden ze naar Weert gereden waar Adriaens Molenbouw ze nakijkt op roest en prepareert. Over een paar weken komen ze terug, voorzien van nieuw hekwerk.

De vorige restauratie van de molen was langer dan 40 jaar geleden. Vooral het binnenwerk, het mechaniek, had veel geleden. Daar is de laatste weken al hard aan gewerkt. Raderen zijn hersteld en balken, aangevreten door boktor en bonte knaagkever, vervangen. Er is nog veel werk aan de winkel, maar de resultaten zijn binnen al te zien. De opfrisbeurt aan de buitenkant moet nog beginnen.

Windvang

De molenaars zijn blij met de restauratie, maar maken zich zorgen over ’t Nupke. De windvang wordt bedreigd door het nog te bouwen appartementsgebouw Entrada in de Laarstraat, een loods van Tilborgh Staal en bomen in de directe omgeving. ,,Straks hebben we een mooie molen die niet kan draaien”, aldus molenaar Frans Tullemans.