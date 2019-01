Monkey Town Helmond en trampolinepark naar hotel Mierlo

Beiden hebben een huurcontract voor tien jaar getekend, bevestigt bedrijfsleider Yavuz Ekiz van Monkey Town die graag op de huidige locatie in de City Sporthal Helmond was gebleven. ,,Want verhuizen kost geld en energie”, vindt Ekiz. ,,Als het aan ons had gelegen waren we nog langer op de huidige locatie in het centrum gebleven gebleven.”

Hij zit momenteel met zijn speelpaleis in de City Sporthal in hartje Helmond. De sporthal moet echter wijken voor woningbouw, waardoor na vijf jaar een einde komt aan Monkey Town op die plek. Ekiz had graag in het centrum van Helmond verder gewild, maar dat zit er niet in.

Op zoek naar een alternatief kwam hij uit bij het vernieuwde hotel aan de Arkweg in Mierlo. De huidige tennishal met vijf banen is in totaal drieduizend vierkante meter groot. Het nieuwe speelgedeelte wordt tweeduizend meter, dat is zo’n vijfhonderd meter kleiner dan in de City Sporthal. Daar staat tegenover dat er een trampolinepark van duizend meter bij komt. Zodoende kan ook de oudere jeugd terecht in de nieuwe speelvoorziening. Beide ondernemingen krijgen een eigen entree.