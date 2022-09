Monument onthuld voor verongelukte Yannick (21) uit Geldrop: ‘We staan hier alleen maar omdat zij er niet meer is’

Was het aanranding of een kus? Man stapte in bed bij zus van zijn vriendin

DEN BOSCH/GELDROP – Was het een ongepaste kus met aanrakingen waarvan het slachtoffer op een later moment spijt kreeg of was er sprake van aanranding? Het Openbaar Ministerie denkt het laatste en eiste een voorwaardelijke straf van een maand én een taakstraf van 100 uur tegen een Geldroppenaar (34).

13 september