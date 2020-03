Monumentale Nuenense lindeboom in gevaar door actie oud-prinsen

Nuenen legt rioolreini­ging stil na zorgen over versprei­ding coronavi­rus

11:25 NUENEN - Op verzoek van verontruste bewoners zijn werkzaamheden aan het riool in de Nuenense wijk Eeneind woensdag per direct opgeschort. Bewoners maakten zich grote zorgen nadat woensdag bekend werd dat het coronavirus op diverse plaatsen in het land in rioolwater was aangetroffen.