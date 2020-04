Monumentale tegeltableaus gespaard voor de sloop in Geldrop

Zorg voor zorg: Zelfs de mondkapjes van de pedicure waren welkom in het St. Anna Ziekenhuis

9:43 Sinds de uitbraak van het coronavirus is veel veranderd in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop, en niet alleen op de intensive care. In een nieuwe serie vertellen zorgmedewerkers hierover. Vandaag: Mario van de Sande, hoofd inkoop.