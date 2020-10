Mooie pot in Kringloopwinkel Het Goed Geldrop blijkt urn met as

Partij Samen wil Tiny Houses op braaklig­gen­de terrein­tjes in Geldrop en Mierlo

27 oktober GELDROP-MIERLO - Tiny Houses in tijdelijke woonwijkjes op terreinen die nu toch maar braak liggen. Dat kan op meer plekken in Geldrop en Mierlo. De gemeente moet snel de huisjes kopen of huren en de grond ook, als die niet al van de gemeente is.