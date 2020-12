Moppers bij VVD en CDA over (bijna te) late hulp Geldropse voedselbank

GELDROP - De voedselbank in Geldrop (met ook klanten in Mierlo en Heeze) lijkt gered. De gemeente komt op het nippertje met geld (72.500 euro) over de brug. Maar vooral CDA en VVD mopperden flink over de traagheid bij de gemeente die de voedselbank bijna de kop kostte.

Met het geld van de gemeente kan de voedselbank een nissenhut kopen van waaruit de distributie van pakketten plaatsvindt. In de bestaande ruimte (achter 't Goed op het Industriepark) was daarvoor sinds de corona-maatregelen te weinig plek. Maar de voedselbank kampt met meer problemen: zo is er te weinig (gekoelde) opslagruimte. Ook is er vrijwilligerstekort terwijl het aantal klanten alleen maar toeneemt.

‘Ronduit blamerende traagheid’

De mensen van de voedselbank roffelen al sinds juni bij de gemeente aan de poort om hulp. Toch duurde het tot twee weken geleden voordat de raadsleden -via D66 in een commissievergadering- te horen kregen over de noodsituatie. ,,Ronduit blamerend", vond VVD-raadslid Thomas Schouten in de raadsvergadering van maandagavond. Hij was boos dat de wethouder (Peter Looijmans, DGG) hierover maandenlang niets gezegd heeft tegen de politiek.,,Wat deed de wethouder eigenlijk al die tijd voor de voedselbank", vroeg hij zich. CDA-fractievoorzitter Mark van Schaijk zei dat hij het voor de verandering een keer helemaal eens was met oppositiepartij VVD.

Dreiging met sluiting

Wethouder Looijmans verweerde zich door te zeggen dat hij wel degelijk al bezig was met het zoeken naar een oplossing. En dat hij ook van plan was om de raad te informeren. ,,Maar het werd pas echt urgent toen inspectie de situatie afkeurde", zei hij. Inmiddels heeft de inspectie gedreigd met een deadline en sluiting. Zo blijkt uit een brief die voedselbank-voorzitter Marianne Hoevenaars inmiddels naar de politiek stuurde. Die deadline is al een paar keer opgeschoven.

'Geen schoonheidsprijs’

Looijmans erkende dat het overhaaste reddingsbesluit dat de raad nu moest nemen ‘geen schoonheidsprijs verdient’. Ook gaf hij toe ‘dat het allemaal sneller had gekund'. De gemeenteraad nam er genoegen mee en stemde unaniem in met het voorstel. Omdat er nu een oplossing is voor het ruimtegebrek, zal de landelijke voedselbankorganisatie voor de Geldropse voedselbank een ruime koel-vries-opslagruimte kopen.