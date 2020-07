Motorrijder in Nuenen over de kop door overstekende hond

NUENEN - Een motorrijder is dinsdag gewond geraakt op de Papenvoortse Heide in het buitengebied tussen Nuenen en Stiphout. Volgens een omstander sloeg de motor over de kop toen een hond de weg over stak. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.