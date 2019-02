Museum Vincentre Nuenen: dit jaar nog geen uitbreiding

NUENEN - De directie van het museum en informatiecentrum over Vincent van Gogh wacht met de uitbreiding op plannen van de gemeente over ontwikkelingen in het historische lint in Nuenen tussen het Park en molen De Roosdonck. Bovendien is het in de bouw te druk om snel aan de slag te kunnen, verwacht het Vincentre.