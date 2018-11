Mutsen van Aardappeleters voortaan te zien in Nuenen

VVD-raads­lid in Geldrop wegens ziekte vervangen

10:44 GELDROP-MIERLO - De Geldropse VVD-fractie in de gemeenteraad moet noodgedwongen een van haar leden vervangen. Thomas Schouten neemt in ieder geval de komende 4 maanden de plek in van Juliette Kuipéri-Meesters.