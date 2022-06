Muziekfestijn Geldrop Anders gered van ondergang, straks comeback in de Weeffabriek

GELDROP - Het doek leek in coronatijd te vallen voor Geldrop Anders, maar het muziekfestijn beleeft in oktober een comeback. Binnen, in de Weeffabriek.

Bij het bladeren door een fotoalbum van ’t verleden komen bij organisator Frans Thijssen meteen zoete herinneringen naar boven. ,,Kijk, de Blue Band uit Helmond. Die kunnen pas goed muziek maken.’’

Even leek het erop dat de editie van 2019 als de laatste Geldrop Anders de geschiedenisboeken inging. Slechts enkele maanden na het muziekfestijn in hartje Geldrop overviel het coronaspook de tweekoppige stichting. ,,Alles lag twee jaar stil’’, beschrijft Thijssen die sombere dagen.

Herstart

Thijssen en zijn kompaan Marca van der Sanden stonden op het punt om de handdoek in de ring te gooien. Niek Gorris bracht zijn opvolgers als organisatoren echter op andere gedachten. Houd het feest bij ons, was de suggestie van de huidig directeur van de Weeffabriek (tot kort Centrum Hofdael). Thijssen en Van der Sanden hapten toe.

Blaaskapellen

21 tot en met 23 oktober is het zover. Geldroppenaren kunnen op vrijdag popklassiekers meezingen met de Timeless Partyband, op zaterdag worden eenzame dorpsbewoners getrakteerd op een muzikale lunch en een half dozijn blaaskapellen sluit op zondag het drieluik feestelijk af.

Een programmering als vanouds. Geldrop Anders begon als blaaskapellenfestival, maar groeide uit tot driedaags muziekfestival. Dat wilde de gemeente wél bekostigen. Tijdens de editie in het teken van 75 jaar bevrijding stonden podia door heel het centrum, nu is het feest binnen de muren van de Weeffabriek.

Drank, licht en geluid geregeld

Die verandering van decor heeft óók een financiële reden. ,,Door het in de Weeffabriek te houden hoeven we nu niet zelf de bar, ledverlichting en geluidsinstallaties te regelen”, legt Thijssen de voordelen uit.

,,Probeer nu maar eens ondernemers te vinden die allerlei faciliteiten willen sponsoren’’, noemt Gorris het dilemma. Dat probleem is verholpen nu de Weeffabriek als toneel fungeert. ,,Maar we zijn slechts gastheer’’, benadrukt Gorris. ,,Geen mede-eigenaar of -organisator.’’

Muzikanten regelen

Thijssen is blij dat heel wat werk hem nu uit handen is genomen. ,,Omdat we weinig vrijwilligers hadden, hingen Marca en ik in het verleden vaak zelf de verlichting op.’’ Nu dat niet meer hoeft, kan Thijssen zich vol toeleggen op het strikken van goede muzikanten.

Die voelen zich in de Weeffabriek als een vis in het water, belooft Gorris. ,,We hebben tijdens corona flink gewerkt aan het verhogen van de sfeer in het gebouw. Met wat kleine ingrepen.’’ Vroeger was het volgens hem een kale bedoening. ,,Compleet met mobiele kapstokken. Die zijn er nu niet meer.”