Muzikaal eetcafé Soulmates: voor en door Mierlo

MIERLO - De uitbaters van De Backstage Barberpub en de eigenaren van Culi-café Ons Restaurant in Mierlo slaan de handen in elkaar. De vriendengroep opent op zondag 17 november eetcafé Soulmates. De liefde voor muziek en Mierlo bracht hen bij elkaar.



Vanaf 1 januari 2018 huurt barber Ruud Gerrits (48), inmiddels samen met compagnon Jean-Pierre Donkers (50), de benedenverdieping van voorheen hotel 't Anker. Onder de noemer van De Backstage Barberpub opent de bruine kroeg regelmatig de barberpub voor een live concert.

Quote Onze kinderen zaten bij elkaar op school, we zijn geboren en getogen in Mierlo, en kennen elkaar al van jongs af aan Marcel Dijstelblom/Ruud Gerrits, Horecaondernemers

Culi-café Ons Restaurant opende in 2014 haar deuren, waar eerst bruin café 't Breujke gevestigd was, en is een klein en kleurrijk restaurant onder leiding van chef-kok Marcel Dijstelblom (52) en zijn vrouw Milica Vogels (47).

Kinderen

Samen start het viertal in De Backstage Barberpub, aan de Vesperstraat 8 in Mierlo, eetcafé Soulmates. Een eetgelegenheid die voortkomt uit vriendschap en een gezamenlijke liefde voor lekker eten, goede muziek en 'ons Mierlo'. ,,Onze kinderen zaten bij elkaar op school, we zijn geboren en getogen in Mierlo, en kennen elkaar al van jongs af aan", aldus Dijstelblom en Gerrits.

In maart 2018 startte Gerrits al een eetgelegenheid in de barberpub. Gasten konden er terecht voor onder andere een steak of een hamburger. ,,Met te weinig keukenervaring en een tekort aan personeel kwam het niet van de grond", aldus Gerrits. ,,Toch ben ik ervan overtuigd dat een goed eetcafé een aanvulling is voor zowel de barberpub als voor Mierlo."

Compleet

Zodoende sloeg het viertal de handen ineen. ,,Het concept is simpel", legt Dijstelblom uit. ,,Iedereen, van jong tot oud, vriendengroep of gezin, is welkom in Soulmates. Wij staan klaar om een ieder gastvrij te ontvangen met lekkere gerechten voor een vriendelijke prijs. Na de maaltijd kunnen gasten aanschuiven aan de bar van De Backstage Barberpub. Of om te kijken en luisteren naar het optreden van een band of singer-songwriter. Een compleet avondje uit dus."

De gerechten van de kaart, hebben klinkende namen met een muzikale verwijzing. Bestel je een 'Sweet child o'mine', dan wordt er een triffle van banaan, bastogne, gezouten karamel en bananenijs geserveerd. Onder de noemer 'Just can't get enough' is het hoofdgerecht gegrild flatbread met pulled pork, chili mayo en relish van rode ui en augurk te bestellen.

Eetcafé Soulmates opent op zondag 17 november haar deuren. Tussen 15.00 en 21.00 uur is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen en te proeven van de diverse gerechten.