Na 30 jaar is de herbouw van Huize Josephine in Geldrop nog steeds bezig

En dat was tegen de afspraak die gemaakt was met Harrie van Vlerken uit Zesgehuchten (1892-1976). In 1971, toen hij naar het bejaardenhuis ging, gaf hij het bijna honderd jaar oude jachthuisje en de omliggende grond aan de Bejaardenzorg. De voorwaarde die hij eraan verbond was dat het huis zou worden behouden in de staat waarin het in 1932 was. Toen was het net gerestaureerd en er waren twee vleugels aangebouwd.