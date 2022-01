Na 92 jaar komt er voorgoed een einde aan café-zaal Berkenbos(ch) aan de Opwettenseweg in Nuenen

Daarmee komt een einde aan 92 jaar horecahistorie in buurtschap Opwetten. „Het is aan de ene kant jammer ja,” zegt Van Lint. „Toen wij het in 1997 overnamen, was het nog echt een bruin cafeetje. Aan de andere kant, ons geld ermee verdienen lukt niet meer. Daarvoor moet je in het centrum zitten tegenwoordig.”

Van Lint sloot in 2017 al de feestzaal achter de kroeg en verbouwde die tot woning voor hem en zijn vrouw. Het café ging twee jaar geleden al dicht. „We deden sindsdien alleen nog verjaardagen en andere besloten feestjes. Corona heeft wel een zetje gegeven, waardoor ik ging nadenken wat te doen met de zaak.”

Goed tegen woningnood en overlast in buurt

De gemeente Nuenen vond het idee van Van Lint om drie appartementen te realiseren goed, omdat het bijdraagt aan de woningnood. „Voor de buurt is het ook fijn, want met een feest heb je toch wat overlast door bijvoorbeeld parkeren.”

De komende tijd gaat Van Lint in de zaak ‘puin ruimen’. „Ik heb deze week toestemming gekregen van de gemeente voor de verbouwing, dus ik ga zo snel mogelijk beginnen. Boven het café is al een appartement, we gaan er nu twee bij maken.”

Café-zaal Berkenbosch ligt aan de rand van Nuenen, aan de doorgaande weg naar Eindhoven. Op deze plek begon Janus van den Wildenberg in 1930 een café, genaamd De Nieuwe Klomp. Die zaak liep niet, zo staat te lezen in het historische boek Nuenen op het randje van Tonny van den Boomen en Yvonne Henderson.

Zaak kende in totaal negen uitbaters

Latere uitbaters veranderden de naam in Berkenbos (toen nog zonder ‘ch’) waarna de zaak zich ontwikkelde tot heus dorpscafé. In de jaren tachtig bouwde toenmalig kastelein René Raaijmakers er een feestzaal aan vast. In totaal zijn er negen uitbaters geweest sinds de jaren dertig. Van Lint is de laatste.

Toch stopt hij niet als horecaman. Hij baat in Eindhoven nog twee zaken uit in sportgelegenheden: bij het Indoor-Sportcentrum en Fontys Sporthogeschool.