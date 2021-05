Na geblunder gemeente: alle aanvragen Geldrop-Mierlo's coronasteunfonds moeten opnieuw

AnalyseGELDROP-MIERLO - De bedoeling was goed en er is niemand bij het Geldrop-Mierlose gemeentebestuur die de lokale ondernemers géén extra steuntje in de rug wilde geven. Maar toch gaan alle aanvragen voor een bijdrage uit het gemeentelijk fonds de prullebak in. De hele procedure moet opnieuw.

In de politiek is er vorige week al een flink robbertje over gevochten: de gemeentelijke subsidieregeling voor ondernemers die getroffen zijn door het coronavirus. Begin maart besloot de gemeenteraad wethouder Marc Jeucken (CDA) hiervoor 50.000 euro te geven. Te verdelen onder ondernemers in de hele gemeente Geldrop-Mierlo met een maximum van 500 euro per ondernemer.

Vorige week kwam de wethouder met het voorstel om het budget met 30.000 euro te verhogen. Mooi gebaar naar de middenstand, zou je zeggen. Maar toch viel het plan niet goed bij de politiek.

Reden voor de verhoging was namelijk dat de 50.000 euro al op zou gaan aan de aanvragen die tot dan toe waren binnengekomen. En die aanvragen waren allemaal van ondernemers in de beide dorpscentra. Dat kwam doordat de wethouder de beide centrummanagers had ingeschakeld voor het comuniceren over en verzamelen van aanvragen. En die managers werken voor de bij hen aangesloten ondernemers die allemaal in het centrum zitten. Een niet zo handige zet dus, want nu dreigden ondernemers van buiten de centra buiten de boot te vallen.

Oneerlijk en onverkoopbaar

Om ook die ondernemers kans te geven op een gemeentelijk steuntje in de rug, kwam wethouder Jeucken dus met het verzoek om die 30.000 euro extra. Daarbij stelde hij dat bij nieuwe aanvragen een maximum van 200 euro per ondernemer zou gelden. Toen kreeg hij de hele gemeenteraad over zich heen. Vooral oppositiepartijen VVD en Samen waren fel in hun kritiek. Ze vonden de ongelijkheid van behandeling oneerlijk en onverkoopbaar. Het argument van Jeucken dat centrum-ondernemers harder getroffen worden omdat zij -ook in dit coronajaar- gemeentelijke reclamebelasting moeten betalen, vonden ze niet ter zake doend. Daar moest het college dan maar een andere regeling voor treffen.

Een soort soap

Die andere regeling is er nu. Nadeel is dus wel dat alle aanvragen die de centrummanagers in Geldrop en Mierlo hadden verzameld, opnieuw moeten. René Veldhuizen (centrummanager Geldrop) denkt zuchtend terug aan alle verloren tijd en moeite. ,,En dan te bedenken dat dit in januari allemaal begonnen is met een simpele vraag van ons. Kunnen jullie niet een compensatieregeling bedenken voor ondernemers die reclamebelasting moeten betalen, vroegen wij de gemeente. Want in andere gemeenten, zoals Eersel en Uden, doen ze dat ook. Nu is het een soort soap geworden. Ik ben blij dat er een regeling komt hoor. Maar ik ben er ook wel klaar mee".

De uitvoering van de nieuwe regeling ligt nu helemaal bij de gemeente. Die verzamelt ook de aanvragen. Op www.geldrop-mierlo.nl/80000-euro-corona-subsidie-voor-lokale-ondernemers. Het budget van 80.000 euro mag dan niet verder verhoogd worden, het aantal uren extra werk wordt dat natuurlijk wel.