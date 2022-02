Na jaren geruzie, blijft een speeltuintje in Nuenen-Eeneind toch gewoon een speeltuintje

Weer een illegaal poolhouse in Neerkant dat afgebroken moet worden: ‘Of valt er nog iets te regelen?’

NEERKANT - Opnieuw is in Neerkant een illegaal optrekje bij een zwembad aan het licht gekomen. In een jaar tijd grijpt de gemeente voor de tweede keer in omdat er een ‘poolhouse’ werd gebouwd zonder vergunning.

16 februari