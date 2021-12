Na veertien jaar bereikt Geldropse Jonkvrouw hoogste punt (en dat wordt gevierd met alleen een frietje)

GELDROP - Geen spectaculair feestje nu het hoogste punt van het Geldropse woongebouw voor senioren in het plan Jonkvrouw is bereikt. De werklui vieren het onder elkaar met een frietje. Dat neemt niet weg dat het geraamte voor sociale huurwoningen voor senioren, die al in 2007 werden gepland, er eindelijk staat.

De oplevering wordt eind volgend jaar verwacht. In het gebouw, een zogenoemd WoonincPlusVitalisgebouw, komen behalve 84 appartementen een ontmoetingsruimte, een huismeester en activiteitenbegeleiding.

Quote Door corona kost het wel allemaal meer energie René Gevers

,,De bouw is volgens planning verlopen’’, vertelt uitvoerder René Gevers. Samen met collega René Smit houdt hij kantoor in een bouwkeet onder de Jonkvrouw die nu zes verdiepingen hoog oprijst. ,,Door corona kost het wel allemaal meer energie. De tijd om materialen geleverd te krijgen is bijvoorbeeld veel langer.’’

De lockdown heeft weinig effect gehad op de voortgang. ,,We hebben alleen meer bouwketen neer moeten zetten, zodat de werkers tijdens het schaften niet op een kluitje op elkaar zitten.’’ Ondanks de voorspoedige bouw wordt het feestje vanwege het bereiken van het hoogste punt door bouwcombinatie Huybregts Relou Bouw en Strukton Worksphere niet meer dan een frietkar voor de werklui. ,,Tja, er zit niet veel meer in door de maatregelen.’’

Speciale doelgroepen

Het hele plan Jonkvrouw bestaat uit vier onderdelen. De eerste drie delen zijn bestemd voor speciale doelgroepen, waaronder de 84 sociale huurappartementen. De andere twee speciale groepen zijn Lunet Zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking en Vitalis WoonZorg Groep met een zorgvoorziening voor ouderen. Deze twee onderdelen zijn in een vergevorderd stadium.

Alle woningen zijn verkocht

In het vierde onderdeel, Jonkheer, worden door CRA 69 koopappartementen in drie gebouwen gerealiseerd. Deze week wordt begonnen met de fundering. Alle woningen zijn verkocht. De gebouwen met koopwoningen worden vijf verdiepingen hoog. Met het bereiken van het hoogste punt van het zes verdiepingen tellende seniorencomplex is dus het hoogste punt van het hele plan bereikt.

Het plan Jonkvrouw werd al in 2007 door Wooninc. ontwikkeld. In de wijk Zesgehuchten, vlak bij het spoor, zou onder andere een verpleeg- en bejaardenhuis worden gebouwd. De senioren van Zesgehuchten die in het verouderde Josephinehof verbleven, zouden er een plek krijgen. Door de verslechterde economische omstandigheden werd het plan opgeschort.

Gemêleerd gezelschap

In 2010 werd het opnieuw opgepakt en in 2015 zou het opgeleverd worden. Dat werd onder andere vertraagd doordat het complex te dicht bij een van de spoorlijnen was gepland. Pas vorig jaar werd aan de bouw begonnen. Voor de ouderen van Zesgehuchten die in hun wijk wilden blijven wonen was dat te laat. In het voormalige bejaardenhuis met aanleunwoningen Josephinehof woont nu een gemêleerd gezelschap.

De verhuur van het nieuwe seniorencomplex Jonkvrouw start begin volgend jaar via Wooniezie. De precieze huurprijzen zijn nog niet bekend, maar zullen niet hoger zijn dan 763 euro per maand (prijspeil 2022). Een gedeelte van de woningen wordt met voorrang toegewezen aan mensen uit Geldrop.

Volledig scherm Bouw van de Jonkvrouw. © Juan Vrijdag / DCI Media