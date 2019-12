Na zes weken vermissing viert kat Mika uit Nuenen kerst gewoon thuis: ‘Ik dacht dat hij dood was’

NUENEN - ‘Een vervroegd kerstcadeau’. Ze omschrijft het zelf eigenlijk het beste. Annelie Graat uit Nuenen kon dinsdag haar kat Mika na liefst zes weken vermissing weer in de armen sluiten. Al die tijd was het beestje spoorloos. ,,Dit had ik nooit meer verwacht.”

Haar maag draaide eigenlijk juist om toen ze de Dierenambulance aan de lijn kreeg. ,,Nu komt het: hij is doodgereden. Dat was mijn eerste gedachte”, vertelt Annelie. De Nuenense reageerde dan ook vol ongeloof op het nieuws dat de 13 jaar oude kater vijf kilometer verderop was aangetroffen. ,,Je krijgt mij niet snel stil. Maar nu begon ik te stotteren.”

Graatmager, gewond, uitgedroogd en onderkoeld

,,Diep van binnen hadden we drie weken geleden de hoop wel opgegeven”, zegt ze een dag na het goede nieuws. ,,Mika is een binnenkat. Hij is altijd meteen thuis. De eerste nacht dachten we nog: kan een keer gebeuren. Maar na de tweede nacht begonnen we ons grote zorgen te maken.”

Quote Na de tweede nacht begonnen we ons grote zorgen te maken Annelie Graat, Eigenaresse kat Mika Alle zeilen werden bijgezet. Er werd een zoekactie opgezet, de buurt-app werd ingeseind en Graat belde de Dierenambulance. Anderhalve maand lang zonder succes. Tot er na zes weken een graatmagere, gewonde, uitgedroogde en onderkoelde kat binnenliep bij een houthandel vijf kilometer verderop. Zijn haren waren dof en zaten in de war.



Medewerkers contacteerden de Dierenambulance. Die meldt: ,,Deze kat was gelukkig gechipt, geregistreerd en als vermist gemeld. De eigenaresse was – zacht uitgedrukt - dolblij toen we belden met het nieuws dat haar geliefde Mika levend teruggevonden was. Voor ons is dit een supermooi decemberverhaal.”

Daar sluit Annelie zich helemaal bij aan. Mika ligt nu nog in een couveuse bij de dierenkliniek, maar naar verwachting mag het dier deze week naar huis. De kerstdagen viert de kat thuis. Op zijn dieet hoeft de kat dan niet te letten. ,,Mika was voor zijn verdwijning vijf à zes kilo. Nu nog maar twee, echt vel over been. Gelukkig eet hij al goed.”

Wat de kater nou anderhalve maand heeft uitgespookt, blijft waarschijnlijk een raadsel. ,,Er zijn wel eens foto's gestuurd maar dat waren andere katten. Ik denk wel dat er iets is gebeurd. Mika is namelijk niet zomaar gewond geraakt (aan zijn pootje, red.). We weten het niet, maar het belangrijkste is dat hij na zoveel tijd nog gevonden is.”