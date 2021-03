Naar de Escaperoom en het gemeentehuis van Geldrop-Mierlo met schoolproject True Friend

,,Als er monsters zijn in Geldrop wil ik die wel vangen”, antwoordde een van de leerlingen van groep 7 van kindcentrum De Vlinder op de vraag welke uitdagingen ze graag zouden aangaan. Dat antwoord was geïnspireerd door het monsterfilmpje waarmee Bibi Gonçalves en Regy de Waal het project inleidden.

Andere uitdagingen die de jongeren wel zagen zitten was een spooktocht, een bezoek aan de dierenarts en een berg beklimmen met vrienden. Die uitdaging kregen ze gisterenmiddag nog niet. Wel mochten ze deelnemen aan een online race om op internet het gemeentehuis, het Kasteel, Centrum Hofdael en Escaperoom Geldrop te vinden om daarna virtueel terug te rennen naar hun eigen school.

Mooie start

Slechts een paar kinderen raakten de weg kwijt, de meeste konden op de plattegrond van Geldrop aangeven waar ze geweest waren. Een mooie start van het project dat bedoeld is om jongeren de weg te wijzen in hun eigen gemeente en erachter te komen wat er allemaal te doen is.

Voor het project komen in de gemeente zo’n 1300 jongeren in aanmerking en het wordt in alle basisscholen in de gemeente uitgerold. Jongeren die zich aanmelden kunnen het hele jaar door gratis deelnemen aan uitdagingen die voornamelijk op woensdag- en vrijdagmiddag plaatsvinden.

Kinderen stimuleren

Het project wordt gesubsidieerd door de gemeente en er zijn verschillende instellingen en stichtingen bij betrokken. ,,Met de uitdagingen wil de gemeente kinderen stimuleren om iets buiten school te doen en ze te betrekken bij de samenleving”, vertelt wethouder van Otterdijk. ,,Een leuk neveneffect is, vooral in deze coronatijd, dat ze nieuwe vriendschappen op doen.”

Die vriendschappen zien de jongeren wel zitten. Ze willen liever met leeftijdgenoten op stap dan met hun ouders. ,,Die zijn te oud”, vindt er een. ,,En te gênant”, mompelt een ander. Het project kan dan ook rekenen op de interesse van de hele klas.

Bijbehorende app

Jayden is nu al nieuwsgierig naar de volgende uitdagingen en Joni wil graag avonturen beleven met vrienden. ,,En nieuwe vrienden maken natuurlijk”, vult Dila aan. De meeste jongeren hebben de bijbehorende app met hulp van juf Yvet Vromans al geïnstalleerd op hun telefoon als de voorlichting is afgelopen en ze verheugen zich op de popsocket (een gadget voor de telefoon, red) die ze als welkomstcadeau zullen ontvangen nadat ze zich hebben aangemeld.

En op de Escaperoom natuurlijk waar ze via het project naartoe mogen. Nu maar hopen dat hun ouders toestemming geven en dat corona snel voorbij is, zodat ze echt op pad kunnen in plaats van virtueel.