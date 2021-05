Natalie Vonk uit Mierlo zoekt de antwoorden op levensvragen van anderen

Vonk (52) is docent beeldende vorming, maar in haar vrije tijd druk bezig om haar ideeën, dromen en ambities onder te brengen in een bedrijf. ,,Al eerder schreef ik me in bij de Kamer van Koophandel, maar nu is de tijd gekomen om door te pakken met nieuwe uitgewerkte plannen voor onder andere speciale trainingsdagen. Ik denk dat mensen juist na deze bijzondere periode van coronamaatregelen behoefte hebben aan klankborden en ontmoeten.”