Natuurlijk Nuenen sluit zich aan bij GroenLinks; één partij minder in gemeenteraad

Manifesta­tie Vrije Volkshuis­ves­ting geeft een gezicht aan woningzoe­ken­den in Nuenen

NUENEN – ,,We roepen niet alleen dat we woningen nodig hebben. Nee, we doen iets!” zegt Pieter Huijbregts, onderzoeker, adviseur en ingenieur op het gebied van woningbouw. Gisteren opende hij met Vrije Volkshuisvesting een manifestatie in de Kloostertuin in Nuenen.

1 november