Nepcollectante vastgelegd op camerabeelden in Geldrop

Wie werkte er in de jaren zestig in de Eindhoven­se telefoon­cen­tra­le?

9 januari EINDHOVEN - De eerste paal voor een nieuwe telefooncentrale in Eindhoven werd in april 1960 geslagen. Wie heeft er nog gewerkt en ging het doorverbinden destijds nog handmatig? We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.