Net als je nieuw restaurant wil openen, mag het niet....

Er was in het nieuwe ontbijt- en lunchrestaurant twee keer proefgedraaid en ze wilden maandag opengaan. Maar toen kwam gisteravond de persconferentie. ,,Ik snap dat er iets moet gebeuren, maar het is zo jammer dat restaurants dicht moeten. Gelukkig hebben we zaken rondom corona in het huurcontract opgenomen. De verhuurder was bij het afsluiten heel schappelijk.”

Hugo van den Heuvel start samen met partner Jamielee Zinnemers en vriend Loek Berben restuaurant Beyond in Nuenen. Met zijn economische achtergrond draagt hij zorg voor de marketing en financiën. ,,Gelukkig heb ik een vaste baan en zekerheid, maar we wilden zo graag openen.”

Menukaart

Partner Zinnemers is het horecadier van het stel: ,,Ik ben als we straks open mogen, vijf dagen gastvrouw en op zaterdag de kok. Ik heb ook de menukaart samengesteld en een aantal concepten bedacht. Maar alles in overleg met de mannen en met de kok.”

,,Ik had altijd de droom om voor mezelf te beginnen en toen we in juni weer naar de kroeg mochten, kwamen we Loek tegen en kletsten we over hoe leuk een eigen zaak zou zijn. Hij is patissier en vond dat ook. Een paar weken later liepen we langs dit lege pand en vijf weken nadat dit als een geintje in de kroeg begon, tekenden we het contract.”

Puzzelstukjes

Als puzzelstukjes viel alles in elkaar. Van den Heuvel bedacht de naam Beyond. ,,Het betekent ‘verder dan’ en dat slaat op de gerechten, de gebakjes, de broodjes en de bowls. Niet alleen op de smaak, maar ook op de opmaak, de keuze om ook vegetarische gerechten te bieden, de keuze voor lokale en voor biologische producten. Zo hebben we biologische thee, wijn en bier. Maar we hebben ook de gewone producten. Iedereen kan hier terecht.”

Ook de koffie is speciaal. ,,Vrienden hebben een eigen branderij, Kraft, en we serveren hun koffie, heerlijk.” Berben zorgt voor de combinatie met patisserie, voor in het restaurant maar ook om af te halen. ,,Ik maak luxe gebak, taarten voor speciale gelegenheden. Patisserie uit Parijs noem ik het”, zegt hij met een glimlach. Die glimlach proef je in zijn macarons. Gelukkig zijn die vanaf maandag 19 oktober wel te koop, want de patisserie mag van start.

Beyond op Vincent van Goghstraat 90 in Nuenen is open vanaf ’s ochtends 8.00 uur.