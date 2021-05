New York Pizza opent filiaal in Nuenen

Vissterfte in Nuenense vijver geeft geen zorgen meer

20 mei NUENEN - Het was bezorgde Nuenenaren opgevallen dat in en rondom de visvijver van hengelsportvereniging (HSV) ’t Pluimke aan de Enodedreef nogal wat dode vis te vinden was. Waar in veel visvijvers sprake was van een parasiet die vooral toesloeg bij karpers bleek dat in Nuenen niet het geval te zijn.