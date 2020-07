NH Hotel Geldrop voor eenpersoons huishoudens: omwonenden vertrouwen het nog niet

Met ruim 60 omwonenden zat de grote zaal in het NH Hotel in Geldrop donderdagavond (corona)vol. De aanwezigen maakten vooral duidelijk dat ze in deze hoek van Geldrop (rond het Bogerdeind in de richting van de A67-oprit) absoluut niet zitten te wachten op een concentratie van arbeidsmigranten in het voormalige hotel.