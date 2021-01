Niemand strijkt graag, maar vrijwilligers Geldrop-Mierlo helpen mantelzorgers graag een handje

GELDROP-MIERLO - Niet veel mensen strijken graag. Toch neemt de vrijwillige Strijkdienst Geldrop-Mierlo het werk graag over, nu ook van mantelzorgers. Zodat die meer tijd hebben om leuke dingen te doen, al of niet met degene voor wie ze zorgen.

,,Nee, ik strijk niet graag”, antwoordt strijkvrijwilligster Marjory van Geenen op de vraag of strijken haar hobby is. ,,Althans, thuis niet. Maar we hebben hier een geweldig apparaat dat zelf bedenkt wat voor materiaal het onder het ijzer heeft en de temperatuur aanpast. De hele mand was kan gewoon achter elkaar. En verder is het erg gezellig, een leuk muziekje aan en een babbel.”

Speciaal project

Strijkdienst Geldrop-Mierlo haalt een wasmand kleding op bij mensen die een WMO-indicatie zouden krijgen voor huishoudelijk werk. De was wordt gestreken teruggebracht. Maar de komende periode heeft de Strijkdienst ook een speciaal project op poten gezet: twee manden was strijken voor mantelzorgers. Voorwaarde is dat mensen als mantelzorger geregistreerd staan. ,,Er zijn veel meer mensen in Geldrop en Mierlo die voor een familielid zorgen dan bekend is bij de gemeente”, vertelt Hilde Hess, coördinator van de Strijkdienst. ,,De gebiedsregisseur en andere instellingen melden ook regelmatig gezinnen aan die een helpende hand nodig hebben. Het zou een kortere weg zijn als mensen zich zouden melden bij de gemeente, dan kan de Strijkdienst ze ontlasten en kunnen ze gezellige dingen doen.”

De dienst die sinds september actief is en een samenwerking is van LEV, Senzer en de gemeente, heeft zes vrijwilligers en een aantal deelnemers van Senzer. Dat zijn mensen die de arbeidsmarkt op willen, maar voor wie de stap nog te groot is. ,,We hebben bijvoorbeeld twee dames uit Eritrea die de taal nog niet onder de knie hebben.”

De vrijwilligsters weten niet van wie de was is die ze strijken. ,,Maar uit de kleding die je onder de strijkbout hebt, kun je van alles opmaken”, vindt vrijwilligster Marielle Vaassen. ,,Als ik verschillende kleine maten broekjes of T-shirts aan het strijken ben, leef ik mee met het gezin. Het zit in de nesten en dat met kleine kinderen.” Vaassen strijkt drie ochtenden in de week. ,,Sinds corona kom ik een extra ochtend. De sportscholen zijn dicht en een project waaraan ik deelnam werd stopgezet. Ik zat maar thuis. Daar werd ik somber van, voor mij is het belangrijk om een dagritme te hebben. Hier is het gezellig en we krijgen fijne reacties over ons werk.”

Lichtpuntje om was weg te kunnen brengen

Mantelzorgster Wendy Kieft komt zelf een mand was brengen. Ze zorgt voor haar vader die dement is. ,,Toen mijn moeder overleed, kwamen we er pas achter hoe erg hij er aan toe was. Moeder heeft het goed verborgen gehouden.”

De vouchers voor de strijkdienst kwamen via de gemeente in haar brievenbus gevallen. ,,Het was een lichtpuntje voor mij om de was weg te kunnen brengen. Behalve dat er hier mensen zijn die naar me luisteren, kreeg ik er weer energie van om andere dingen aan te pakken.” Bovendien mogen haar man en zoon nu blouses dragen. ,,Die lagen achterin de kast omdat het te veel werk was om ze te strijken”, zegt ze met een glimlach.