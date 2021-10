Nier van onbekende donor bleek redding voor Mike: ‘Geschenk uit de hemel’

Liza Snijders zal het moment nooit vergeten toen ze hoorde dat er een nier was voor haar zoon. ,,Ik zat 30 juni 2017 in de taxi naar huis. Mike was toen vier jaar en had net een paar uur nierdialyse in het Radboud achter de rug. Het ziekenhuis belde: ‘Je kan meteen omkeren, we hebben een nier!’ Ik zei: doe normaal, dat geloof ik niet. Maar het was echt zo. De taxichauffeur stopte om me te omhelzen, want na zoveel ritten krijg je een hechte band. Ik belde mijn partner Tom. Die kon me eerst niet verstaan, zó hard moest ik huilen.”