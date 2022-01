Niet alle autobranden Geldrop waren aangestoken, maar één zeker wel

GELDROP - In Geldrop gingen in drie weken tijd acht auto's in de brand. Onderzoek toonde tot nu toe geen verband tussen de in totaal vijf branden aan. Wel gaat de politie er vanuit dat in twee gevallen geen sprake was van brandstichting en in één geval zeker wel.

In de laatste twee weken van het oude en de eerste week van het nieuwe jaar was er vijf keer een autobrand Geldrop: drie keer in de wijk de Coevering, één keer in Zesgehuchten en één keer in Braakhuizen-Zuid.

Bij twee branden lijkt geen sprake van opzet. De geparkeerde auto in de Pieter Nuytstraat vloog in brand door een technisch mankement. Die in de Rederijkerstraat waarschijnlijk door vuurwerk dat niet bedoeld was om de auto in brand te steken. Op camerabeelden zijn personen in de buurt te zien en er is op dat tijdstip ook zwaar vuurwerk gehoord.

Auto in Reinoutlaan was doelwit

Volledig scherm GELDROP - Zaterdagmorgen 18 december om 4.50 uur was brand ontstaan in twee geparkeerde auto's aan de Reinoutlaan in Geldrop. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de twee geparkeerde auto's. © AS Media Bij de brand in twee auto's aan de Reinoutlaan (Coevering) staat wel vast dat sprake is van opzet. Over het motief is de politie nog niet zeker. Maar een van de auto's was doelwit. De ander stond er vlakbij en vatte ook vlam.

De branden in de Sluistraat (Braakhuizen-Zuid) en de Roelantlaan (Coevering) heeft de politie nog in onderzoek. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat er verband is tussen de branden is. Het lijken op zichzelf staande incidenten.

Voor een eventueel verband met een reeks van acht autobranden tussen 2017 en 2020 in en bij de Goorstraat in Geldrop, heeft de politie geen enkele aanwijizing gevonden. Toen waren het steeds auto's van hetzelfde gezin die in brand werden gestoken. Onderzoek in deze zaak heeft nog geen verdachte opgeleverd. Het gezin is verhuisd.

Extra alert

Een woordvoerder zegt dat de politie momenteel natuurlijk extra alert is: ,,Wij snappen heel goed dat de branden bewoners bezighoudt. Zij kunnen erop vertrouwen dat er aandacht voor is en dat wij er alles aan doen om duidelijkheid te krijgen.”

Bij de politie hopen ze dat mensen die nog camerabeelden hebben van een van de autobranden, zich melden bij het Geldropse politiebureau of via 0900-8844 bij hun wijkagent. De politie zit ook op Instagram: @poltie_geldrop_mierlo.