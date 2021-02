Niet alle eigenaren willen verkassen om Bogardeind in Geldrop te verbreden

GELDROP - De verbreding van het Bogardeind in Geldrop, het stuk tussen de Laan der Vier Heemskinderen en de Beukelaar, zit al sinds de vorige eeuw in de pen. Door de crisis in 2008 werden de plannen in de ijskast gezet. In 2018 kwamen ze er weer uit en moeten de panden met de nummers 85 tot en met 123 gesloopt worden.

,,Ik heb begrepen dat de plannen nu iets meer dan 4 miljoen gaan kosten, terwijl ze in 2008 op 13 miljoen zijn begroot”, zegt Hein Steenbakkers die een schildersbedrijf heeft aan Bogardeind 107. ,,Misschien bedoelen ze per fase, en er zijn er drie, maar dan nog is het project goedkoper dan in 2008.” De in zijn ogen karige financiën voor het project is de belangrijkste reden dat Steenbakkers niet gelooft dat de verbreding doorgaat.

Asfalt op die plek

Vrijdag wordt er een voorstel gedaan aan de raad en tot die tijd wil het college geen vragen beantwoorden over de sloop van de panden en de begroting. Vorig jaar werd de verbreding van het Bogardeind gepland voor 2028. Dan moet het huis van Steenbakkers afgebroken zijn en komt er asfalt op die plek. ,,Als het doorgaat, wil ik de rest van de grond houden en daar een nieuw huis op bouwen. Het perceel is groot genoeg en ik woon hier prima ondanks de verkeersdrukte.” Een ding is duidelijk voor Steenbakkers: ,,Er moet een fatsoenlijke financiële vergoeding tegenover staan.

Al sinds 1996 heeft de gemeente plannen om de aanblik en de breedte van een van de belangrijkste invalsweg vanaf de A67 te verbeteren. Twintig jaar eerder, in de jaren 70, hebben bewoners vanwege de verkeersoverlast wel eens een barricade opgeworpen, maar die tijden zijn voorbij. ,,Ik zou niet meer kunnen wennen als ik ergens moest wonen waar het rustig is. Bovendien is het huis een paar jaar geleden voorzien van geluidsisolatie door de gemeente. Het is zonde van het geld als het binnenkort moet verdwijnen.”

Bij de situatie neergelegd

Steenbakkers kent meer eigenaren in de straat die niet weg willen, maar die komen net als hij pas in fase 2 aan de beurt. De eigenaren van de panden die dicht bij de Laan der Vier Heemskinderen staan, fase 1, lijken zich meer bij de situatie neergelegd te hebben. ,,Fase 1 gaat zeker door,” aldus John Vermeulen, eigenaar van de grond waarop tot voor kort het vervallen pand op 89 stond. ,,De verbreding van het Bogardeind is daar het meest noodzakelijk. De gemeente heeft overigens al een pand opgekocht en is ook eigenaar van een aantal appartementen van het gebouw op 91.”

Vermeulen wil net als Steenbakkers het liefst het stuk grond van 12 meter dat de gemeente nodig heeft verkopen en de rest van het perceel zelf houden. ,,Voor een projectontwikkelaar is de grond waarschijnlijk niet interessant omdat er geen hoogbouw kan komen vanwege de windvang van molen ‘t Nupke. Het kost jaren voordat dergelijke plannen verwezenlijkt kunnen worden vanwege het te verwachten verzet van de molenaars.”

Een aantal van de woningen die de gemeente voor fase 3 wil slopen zijn oud en vervallen. De grond na huisnummer 123 ligt braak en wacht al jaren op verbreding van de weg met losliggend fietspad.