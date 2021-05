Nieuw horeca-avontuur maar toen kwam corona... Nu zijn Beyond en Tweede Thuis in Nuenen eindelijk open

NUENEN - Volop plannen maken maar dan niet open mogen. Dat overkwam zowel Beyond als Tweede Thuis in Nuenen.

Lunchcafé Beyond was er helemaal klaar voor, er was zelfs al proefgedraaid. En De Koffiedrinkers aan Berg 40 zou afgelopen december overgaan naar de overkant en op nummer 35 verdergaan als Tweede Thuis – eten en drinken. Maar toen werd er op de persconferentie van 13 oktober de sluiting van de horeca aangekondigd. Een flinke tegenvaller, voor beide restaurants.

Vitrineverkoop boven verwachting

,,We zijn positief blijven denken en hebben met afhaal gewerkt. Op dat menu stonden gerechten die net zo goed zijn als wanneer je ze hier op je bord krijgt’’, vertelt Loek Berben, de patissier van Beyond. Eigenaresse Jamielee Zinnemers vult aan: ,,Een aantal broodjes, bowls en ontbijtjes. We hoorden heel vaak dat het lekker was.’’ Berben: ,,Ook de vitrineverkoop, het gebak, is boven verwachting gegaan. Klanten kwamen ervoor terug, zelfs van buiten Nuenen.’’

Een spontaan idee was de Meal Deal. Zinnemers: ,,Soep, een bowl en gebakje na. Een driegangenmenu voor 15 euro. We hebben niets te klagen en hadden niet verwacht dat het zo goed zou gaan. De vele blije en goede reacties geven veel voldoening. Dat is toch waar we het allemaal voor hebben gedaan. Toch hopen we dat er snel weer meer mag. Ruimere openingstijden en mensen binnen ontvangen. Want we hadden niet gedacht dat het zo lang zou duren.’’

Quote De gasten zijn positief en blij voor ons

Ook voor Tweede Thuis van Djurhi van Santvoort en Britney van den Berg waren de gevolgen groot. Van den Berg: ,,Met Kerst openen, zoals het plan was, kon dus niet. Vanaf januari hebben we afhaallunches aangeboden en het ‘Eten wat de pot schaft’ hebben we er steeds in gehouden.’’

Een volgende tegenslag was het bezwaar van een buurtbewoner vanwege parkeerdrukte. Van Santvoort: ,,De bezwaarmaker wilde vooral zijn standpunt duidelijk maken en was niet tegen ons gericht. Het bezwaar is ingetrokken, maar vervelend was het wel.’’ Alle vergunningen zijn afgegeven, ook die voor gevelreclame. Die is rustig en in passende kleuren.

,,We krijgen veel complimenten. Alles is precies zo mooi geworden als we wilden en we hebben het helemaal naar onze zin. De gasten zijn positief en blij voor ons. We zijn nog steeds de gezellige huiskamer die we waren, maar hebben behalve zitjes aan de straatkant nu ook in de tuin een mooi terras.’’

Volledig scherm Jamielee Zinnemers en Loek Berben van Beyond. © Kees Martens/DCI Media