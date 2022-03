Nieuw pad bijna klaar: als het mooi weer is, komen rijen rolstoelers door de bossen

GELDROP - Het erbarmelijke slechte rolstoelpad in de Coeveringse bossen van Geldrop gaat op de schop. Afgelopen maandag is het oude pad gesloopt. De komende dagen wordt de fundering aangebracht waarover een deklaag komt. Op 6 april is het pad klaar voor gebruik.

,,Ik hoop dat mensen er tot die tijd echt niet overheen lopen”, zegt Jan Kuypers bezorgd. Hij is lid van de cliëntenraad en vrijwilliger bij woonzorgcentrum Akert. ,,Als het op 6 april mooi weer is, gaan we er met de bewoners van Akert meteen naar toe om het uit te proberen. Het zou zonde zijn als het bedorven werd door mensen die hun honden er uitlaten. De hondenuitlaatroute kruist het rolstoelpad een paar keer.”

Het oude rolstoelpad van 660 meter werd in 2010 aangelegd. Het werd nooit onderhouden en het zat vol kuilen en gaten. Rolstoelen en rollators konden er nauwelijks nog overheen. In september 2021 werd er een handtekeningenactie gehouden om het te verbeteren. Wethouder van de Laar bleek niet van het bestaan van het pad op de hoogte. Het was niet opgenomen in het systeem voor wegenonderhoud en de buitendienst kwam er nooit. Na de handtekeningenactie werd er onmiddellijk een plan gemaakt voor verbetering, maar de aanleg moest wachten tot dit voorjaar. Het oude pad is nu gesloopt en het materiaal wordt hergebruikt voor de fundering van het nieuwe.

,,Volgens mij lag het oude pad ook te laag”, zegt Sije Veenstra die met zijn vrouw Ina zo’n 40 jaar in de buurt van het pad woont. ,,Het lag lager dan de grond eromheen. Als het regende stonden er altijd plassen op en daar lijdt het van.” Hij kijkt kritisch naar het omgeploegde pad. ,,Ik denk dat het nieuwe wat hoger komt. Er zal zeker druk gebruik van gemaakt worden als het klaar is.” Ina vult aan: ,,Als het mooi weer is, komen hier rijen rolstoelen door de bossen.”

Veel van de rolstoelgangers komen van het nabijgelegen woonzorgcentrum Berkenheuvel. Daar wonen 200 mensen waarvan een gedeelte slecht ter been is. De nieuwbouw van woonzorgcentrum Akert wordt ook aan Grote Bos gebouwd en wordt eind 2022 voltooid. Dan komen er nog eens 100 mensen bij die plezier van het pad hebben. ,,Nu ligt Akert nog in de wijk Akert, maar ook van daaruit gaan we regelmatig naar de bossen”, vertelt Kuypers. ,,Maar het rolstoelpad was geen optie meer. Vrijwilligers konden er nauwelijks een rolstoel overheen duwen.”