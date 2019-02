Nieuw wijkteam in Mierlo: ‘Mensen weten ons steeds beter te vinden’

,,Wil je iets te drinken? Heb je vragen over ons team of over het Centrum voor Maatschappelijke Deelname?” Uitnodigend staan Rachida Amezian (52) en Petra Mulders (33) klaar aan een statafel vol hapjes. De klantadviseurs Jeugd van het wijkteam Mierlo vertellen uitgebreid aan geïnteresseerden over hun functie, taken en het CMD. ,,We geven informatie en advies. We willen mensen met een hulpvraag versterken in hun eigen kracht, om zelf tot een oplossing te komen. Samen mogelijkheden ontdekken om vooruit te komen.”