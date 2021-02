Nieuwbouw Lidl Geldrop gaat door; Aldi verhuist naar Coevering; Braakhuizen-Zuid in de wachtkamer

GELDROP - De Geldropse supermakt-stoelendans zit er bijna op: inwoners van Braakhuizen-Noord krijgen hun nieuwe Lidl, de Coevering krijgt een nieuwe Aldi. En of er in Braakhuizen-Zuid straks nog plek is voor een supermarkt is aan de gemeentepolitiek.

Naar verwachting worden deze week de laatste handtekeningen gezet onder het huurcontract waarmee Aldi de ruimte van de Lidl in winkelcentrum de Coevering gaat overnemen. En omdat de Provincie vorige week een ontheffing verleende op de Wet natuurbeheer mag Wooninc. de 3 garageboxen slopen die nog op het verder lege Wielewaalterrein in Braakhuizen-Noord stonden.

Daarmee is dan eindelijk de weg vrij voor de definitieve verkoop van de grond aan Lidl. De verwachting is dat de nieuwbouw op 1 april start.

Onuitwarbare kluwen

Het leek inmiddels een onuitwarbare kluwen van belangen, regels, toekomstwensen, procedures, vergunningen en toezeggingen. Er waren overheden (gemeente en provincie), juristen, supermarkten (Lidl, Aldi, Jumbo), wethouders en raadsleden betrokken. En de wachtenden in het proces dat jaren overspande waren de Geldroppenaren. In Braakhuizen-Noord waar ze heel graag een super wilden, in Braakhuizen-Zuid waar Aldi een vertrek al had aangekondigd, in de Coevering waar ze al lang wisten dat de Lidl zou vertrekken, maar niet wat er in de plaats zou komen.

Quote Eerst goedgekeur­de alternatie­ve huisves­ting voor de vleermui­zen, dan pas slopen en bouwen.

Namens de gemeente is projectleider Peter Verstraaten degene die zich met het ontwarren van de kluwen heeft beziggehouden. Hij vertelt over de obstakels die de afgelopen maanden genomen moesten worden. Zo werd de Provincie een partij op het moment dat er vleermuizen bleken te wonen in de garageboxen achter het voormalige winkelcentrum Wielewaal. Want vleermuizen zijn beschermd onder de Wet natuurbeheer. Pas als er onderzoek is gedaan en een goedgekeurde alternatieve huisvesting voor de beestjes is geboden, wordt er ontheffing van die wet verleend. Dat is nu gebeurd.

Aldi en Jumbo lagen dwars

Verder lagen de supermarkten Aldi en Jumbo dwars bij de Lidl-nieuwbouwplannen. De twee gingen in beroep tegen de bestemmingsplanwijziging die nodig was op het Wielewaal-terrein. Ook tekenden ze bezwaar aan tegen de bouwvergunning.

Verstraaten legt uit dat de grieven van de twee supers niet zozeer betrekking hadden op de nieuwbouw van de Lidl, maar veel meer op het besluit van de gemeenteraad om het geldende supermarkbeleid aan de kant te schuiven. Daarin werd bepaald dat er in Geldrop maximaal 7 supers mogen zijn. Als Lidl nieuw zou bouwen en de Aldi zou vertrekken van het Jozefplein (Braakhuizen-Zuid) zou er: óf geen nieuwe supermarkt in het oude Aldipand kunnen, óf geen nieuwe super in het oude Lidlpand in de Coevering. En de politiek wilde beide opties openhouden. Maar Aldi en Jumbo waren bang voor meer concurrentie als er meer dan 7 supers in Geldrop komen.

'Goedkope super’ als buurman geen bezwaar

Volgens Verstraaten worden de bezwaren ingetrokken zodra de laatste handtekeningen onder het huurcontract in de Coevering staan. Omdat iedereen dan tevreden is. Aldi omdat die wel wilde verhuizen naar de Coevering. Waar Jumbo de nieuwe buurman wordt. En nieuwe buurman Jumbo vindt een ‘goedkope super’ als buurman aanvaardbaar. Zolang het maar geen rechtstreekse concurrent als AH is.

Een besluit over een nieuw gemeentelijk supermarktbeleid moet trouwens nog genomen worden. En daar hangt vanaf of er nog super-mogelijkheden aan het Jozefplein in Braakhuizen-Zuid komen.