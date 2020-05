Nieuwe bestuursvoorzitter voor St Anna Zorggroep

Borgmeijer is de opvolger van Luc van den Akker, op die per 1 juli 2020 voorzitter wordt van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Van 2014 tot 2016 was Borgmeijer interim-bestuurder van de Eindhovense zorginstelling Vitalis. Verder was hij onder meer bestuursvoorzitter van het Tilburgse Twee Steden Ziekenhuis.