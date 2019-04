Nieuwe brug bij Gulbergen in Mierlo ook opgenomen in fietsknooppuntennetwerk

Alleen weten nog maar weinig mensen de weg ernaar toe te vinden. Zelfs op Google Maps is de verbinding, die ongeveer ter hoogte van de top van de voormalige stortplaats (in mountainbikekringen ‘het Dak van Brabant’ genoemd) ligt, nog onzichtbaar.

Het college van burgemeester en wethouders wil de brug daarom op laten nemen in het fietsknooppuntennetwerk. Opname in het netwerk, dat paden met elkaar verbindt middels paaltjes met genummerde groene bordjes, kost 11.000 euro. Het nieuwe knooppunt wordt daarvoor voorzien van een paneel, het kaartmateriaal aangepast, maar ook de panelen van de omliggende knooppunten worden zodanig gewijzigd dat de bewegwijzering weer klopt. Het kan ook voor een paar duizend euro minder, schrijft het college in een voorstel aan de gemeenteraad, maar dan wordt de afstand waar de paaltjes vandaan doorverwijzen, automatisch kleiner. ‘Het lijkt ons goed om te kiezen voor de duurste variant, zodat het nieuwe knooppunt zo optimaal mogelijk kenbaar wordt gemaakt’, aldus het voorstel.

Ook moet rond de brug een picknicktafel en speeltoestellen met toeristische informatie over bijvoorbeeld het Dierenrijk in Mierlo, het kasteel in Geldrop of Van Gogh-bezienswaardigheden in Nuenen komen. Daarvoor is nog een investering nodig van circa 15.000 euro.