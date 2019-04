Nieuwe burgemeester Geldrop-Mierlo popelt om te beginnen

,,Ik heb de perfecte match voor jou", had commissaris Wim van de Donk woensdag tegen haar gezegd. Want in Geldrop-Mierlo wilden ze een waarnemend burgemeester die niet alleen maar op de winkel wilde passen, ‘omdat er veel te veel werk aan de winkel is’. ,,En dat past bij mij. Want ik wil juist actief aan de slag", zei de kersverse waarnemer bij het begin van de raadsvergadering. ,,Ik zal me met hart en ziel inzetten voor de inwoners van Geldrop-Mierlo".

Opspraak

De benoeming van een waarnemend burgemeester was nodig na het plotselinge vertrek van Berry Link. De CDA’er raakte vorige maand in opspraak door een in de ogen van de gemeenteraad ongepaste relatie met een medewerkster. Link zelf vond niet dat zijn integriteit daardoor was aangetast, maar de raad dacht daar anders over. Toen de kwestie in de openbaarheid kwam, trad hij af.

,,Het zal nog wel wat gestuntel zijn", verontschuldigde burgemeester Désirée Schmalschläger (54, GroenLinks) zich op voorhand, ,,zullen we maar gewoon beginnen?” En vervolgens werkte ze zich vlot, hier en daar een kwinkslag uitdelend door haar eerste Geldrop-Mierlose vergadering heen.

Désirée Schmalschläger werd geboren in Heerlen en groeide op in Brunssum. Ze was onder meer makelaar, fractievoorzitter (in De Bilt) en tot 1 januari dit jaar burgemeester (in Nuth).