Nieuwe cultuurstichting haalt Haydn Orkest naar Hofdael Geldrop

Steeds drukker op de weg in Brabant maar files blijven (voorlopig) uit

12 juni In Brabant rijdt tijdens de ochtendspits alweer 88 procent van het verkeer van vóór de coronacrisis. Dat is nog net genoeg om files op de gebruikelijke knelpunten (A67, A58 en de A2) te voorkomen. De vraag is voor hoe lang, want de kantoren worden drukker.